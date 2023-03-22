В Тверской области запланировано создать несколько туробъектов

В Тверской области будут реализованы новые проекты в сфере туризма. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

В регионе запланировано создание новых объектов турпоказа и благоустройство территории уже действующих точек притяжения туристов. Об этом было объявлено на заседание областного правительства 21 марта.

- Губернатор Игорь Руденя считает туризм одним из ключевых секторов региональной экономики, позволяющим создавать новые рабочие места, открывать интересные объекты притяжения для жителей и гостей региона, - сообщила пресс-служба правительства региона.

В рамках конкурсного отбора определены проекты в сфере туризма, которые будут поддержаны региональным правительством.

В Старицком округе планируется создать музей «Аптека», в Калининском районе – расширить экспозицию оленьей фермы и построить площадку для автокемпинга, в Вышневолоцком округе – продолжить организацию центра туризма и информации, в Лихославльском округе – модернизировать центр гончарного промысла, а в Калязинском районе – создать музей-сыроварню.

Средства областного бюджета направят на проведение ремонтно-отделочных работ, закупку техники, выставочных стендов и экспонатов, установку оборудования, проведение инженерных систем, систем безопасности и т.д.