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НовостиОбщество22 марта 2023 13:22

В Тверской области 102 года исполнилось ветерану Великой Отечественной войны Марии Рословой

Труженицу тыла с днем рождения поздравил губернатор Игорь Руденя
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
102 года исполнилось ветерану Великой Отечественной войны Марии Рословой

102 года исполнилось ветерану Великой Отечественной войны Марии Рословой

Фото: ПТО

22 марта 102 года исполнилось ветерану Великой Отечественной войны, труженице тыла Марии Ильиничне Рословой. Жительницу Твери по телефону поздравил губернатор Игорь Руденя.

- Ваши честный труд и доброе сердце стали частью традиций сестринского дела в отечественной медицине. Вы посвятили своему профессиональному призванию всю жизнь, пронеся его сквозь войну и мирные годы. Желаю Вам встретить сегодняшний праздник в кругу Ваших родных и любимых людей, - отмечено в поздравлении от имени Игоря Рудени.

Мария Ильинична Рослова родом из Рамешковского района. Во время войны работала медсестрой в отделениях Калининской областной больницы, оказывала медицинскую помощь раненым в боях солдатам и офицерам, детям, мирному населению. Имеет государственные награды, в том числе «За доблестный труд в Великой отечественной войне 1941-1945 годов».

В послевоенные годы Мария Ильинична продолжила трудиться в здравоохранении - работала медицинской сестрой отоларингологического отделения Областной клинической больницы.