Тверь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 марта 2023 12:08

Жителям Калязина предложили выращивать рассаду для городских клумб

В районе проходит акция "Цветущий город"
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
От участников требуется посадить несколько лотков рассады с низкорослыми бархатцами

От участников требуется посадить несколько лотков рассады с низкорослыми бархатцами

Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Общественное движение женщин Калязинского района выступило с инициативой сделать город краше и объявило о старте акции "Цветущий город".

- Призываем женщин Калязина к выращиванию рассады бархатцев и других неприхотливых долгоцветущих цветов для последующей высадки в клумбы города, в частности, на новые зеленые зоны на благоустроенной набережной, - сообщила администрация Калязинского района в соцсети.

Женсовет просит помощи. От участников требуется посадить несколько лотков рассады с низкорослыми бархатцами. В мае на субботнике ее высадят в цветники.

Желающие принять участие могут позвонить по телефону: (48249) 2-15-59.