Жителям Калязина предложили выращивать рассаду для городских клумб

От участников требуется посадить несколько лотков рассады с низкорослыми бархатцами Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Общественное движение женщин Калязинского района выступило с инициативой сделать город краше и объявило о старте акции "Цветущий город".

- Призываем женщин Калязина к выращиванию рассады бархатцев и других неприхотливых долгоцветущих цветов для последующей высадки в клумбы города, в частности, на новые зеленые зоны на благоустроенной набережной, - сообщила администрация Калязинского района в соцсети.

Женсовет просит помощи. От участников требуется посадить несколько лотков рассады с низкорослыми бархатцами. В мае на субботнике ее высадят в цветники.

Желающие принять участие могут позвонить по телефону: (48249) 2-15-59.