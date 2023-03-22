В Тверской области в 2023 году продолжат ремонтировать дорогу из Спирово в Ососье

Ранее отремонтировали 23,72 км трассы. Фото: ПТО

В 2023 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» будет отремонтирован участок автотрассы межмуниципального значения Спирово – Козлово – Ососье.

Ранее отремонтировали 23,72 км этой дороги. В 2023-м запланировано привести в порядок еще 7 км. Начало участка - граница поселка Спирово, завершение - деревня Городок.

На объекте выполнят фрезерование, устройство двух слоев нового асфальтобетона: выравнивающего и верхнего. Отремонтируют съезды, заездные карманы, посадочные площадки на автобусных остановках, выполнят обустройство дороги.

Эта дорога пользуется популярностью у туристов, поскольку ведет в село Козлово, где ежегодно проводится Фестиваль культуры тверских карел ОМА RANDA.

Всего в этом году по нацпроекту в Тверской области запланировано отремонтировать 403 км дорог регионального значения.

- Современная региональная дорожная сеть должна формироваться поступательно, исходя из приоритетов развития региона, интересов граждан, привязке к инвестиционным проектам, туристическим направлениям, - считает губернатор Игорь Руденя.