В ЕГРН внесены сведения о части границы между Тверской и Смоленской областями Фото: Александр ЖМУЛИН

В ЕГРН внесены сведения о части границы между Тверской и Смоленской областями с присвоением реестровых номеров 69.67-2.1 и 69.67-2.2. Об этом сообщает Управление Росеестра по Тверской области.

На границе со Смоленской областью расположены Западнодвинский, Жарковский, Бельский, Оленинский, Ржевский, Зубцовский округа. В основном граница проходит по территории лесных массивов и сельхозугодий.

Общая протяжённость прохождения границы между субъектами, внесенная в ЕГРН, составляет 321 километр. Это 62% межсубъектной границы.

Работа по внесению оставшихся сведений будет продолжена в этом году.

Кроме того, на заседании Межведомственной комиссии при правительстве Тверской области по земельным отношениям согласовано описание местоположения границы с Ярославской областью.