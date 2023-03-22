Тверь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 марта 2023 10:18

В Вышневолоцком округе ограничат движение по мосту через реку Шлина

На объекте идет ремонт
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Вышневолоцком округе ограничат движение по мосту через реку Шлина

В Вышневолоцком округе ограничат движение по мосту через реку Шлина

Фото: Алина НИЗАМОВА

В Вышневолоцком округе на время ремонта моста через реку Шлина, на автодороге Красномайский - Фирово 24-26 марта будет ограничено движение транспорта.

На объекте строители будут выполнять монтаж балок пролетных строений. Проезд будут закрывать в ночное время с 00:00 до 6:00 утра.

Как сообщили в Дирекции территориального дорожного фонда, для проезда автотранспорта организованы технологические окна.

Будьте внимательны и осторожны при проезде участка.