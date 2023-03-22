В Вышневолоцком округе ограничат движение по мосту через реку Шлина Фото: Алина НИЗАМОВА

В Вышневолоцком округе на время ремонта моста через реку Шлина, на автодороге Красномайский - Фирово 24-26 марта будет ограничено движение транспорта.

На объекте строители будут выполнять монтаж балок пролетных строений. Проезд будут закрывать в ночное время с 00:00 до 6:00 утра.

Как сообщили в Дирекции территориального дорожного фонда, для проезда автотранспорта организованы технологические окна.

Будьте внимательны и осторожны при проезде участка.