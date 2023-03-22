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НовостиПолитика22 марта 2023 10:16

Президент России встретился с главой фракции "Единой России" - депутатом от Тверской области в Госдуме

Владимир Путин выслушал Владимира Васильева
Алексей АНДРЕЕВ
Президент провёл рабочую встречу с руководителем фракции партии «Единая Россия» в Госдуме. Фото: kremlin.ru

Президент провёл рабочую встречу с руководителем фракции партии «Единая Россия» в Госдуме. Фото: kremlin.ru

Президент Российской Федерации Владимир Путин провёл рабочую встречу с руководителем фракции партии «Единая Россия» в Государственной Думе, депутатом от Тверской области Владимиром Васильевым.

Глава фракции много о чем рассказал Президенту России. В том числе - о ремонте школ.

- В прошлом году отремонтировали по программе 1300 школ - неплохой показатель. На следующий год - 1500. Сейчас уже видим, заключают договора, где-то работа пошла. То есть мы вошли в процесс, процесс идёт, депутаты смотрят. И по средним [специальным] школам мы могли бы такое же провести, если бы нас поддержали. Есть, конечно, проблемы, мы понимаем, это около пяти – шести миллиардов рублей потребует. Но это получается четыре тысячи средних специальных учебных заведений, из них 1500 тысячи нуждается в ремонте. Конечно, престижность определяется и тем, куда ты приходишь, – и для студента, слушателя, и для педагогов, лабораторий. Если можно. Я понимаю, что мы идём в одном направлении, - приводит слова Владимира Васильева kremlin.ru.

Владимир Путин ответил на это, что даст поручение проработать обязательно этот вопрос.

Полную стенограмму встречи читайте на официальном сайте Президента России.