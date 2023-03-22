В Твери после ремонта затопило четыре этажа дома Ворошиловских стрелков

В доме Ворошиловских стрелков произошло коммунальное ЧП Фото: Александр ЖМУЛИН

Коммунальное ЧП произошло в доме Ворошиловских стрелков 20 марта. По словам местных жителей, накануне в доме ресурсоснабжающая организация проводила ремонт, было отключено горячее водоснабжение и отопление.

Около 4:30 утра 21 марта жильцы проснулись под звуки льющейся с потолка воды. Ночью была запущена система отопления, но в квартире на последнем этаже образовалась протечка, в результате ЧП затопило все четыре этажа.

- Потолок вымок насквозь, на полу воды по щиколотку, стены мокрые. Мы вылили 8 ведер воды. Из комнаты выносили вещи, а с потолка шёл дождь, - сообщают подписчики паблика "Тверь ВКонтакте". - Мы недавно сделали косметический ремонт. А теперь необходим демонтаж потолка и штукатурки со стен. На такие траты мы не рассчитывали. Вот такой вот весенний дождик.

Под постом ситуацию прокомментировала Госжилинспекция Тверской области.

- По информации управляющей организации, аварийная ситуация на данный момент ликвидирована, - сообщили специалисты.