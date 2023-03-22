В Тверской области 22 марта коронавирусом заразились 213 человек

В поликлиниках можно получить консультацию по ковиду. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

По данным на 22 марта в Тверской области коронавирусом за минувшие сутки заболели ещё 213 человек. Пик заболеваемости был 8 февраля 2022 года, тогда ковидом за сутки в регионе заразились 1654 человека. Всего с начала пандемии ковидом в регионе переболели 188 892 человек. 183 963 заразившихся излечились от инфекции.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 2 510 746, в том числе за последние сутки – 1658.

2773 человека скончались. За минувшие сутки никто не умер.

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.