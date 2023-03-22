В Твери полицейские задержали мужчину, который пытался изнасиловать девушку в лифте

Подозреваемый находится под стражей Фото: Виктория ТУШКОВА

В Заволжском районе Твери задержан мужчина, напавший в лифте на 21-летнюю девушку.

В подъезде многоквартирного дома на улице 1-я Поселковая злоумышленник попытался изнасиловать молодую девушку, но она оказала сопротивление и обратилась в полицию.

Подозреваемый скрылся, а его фоторобот был передан всем наружным службам и нарядам Госавтоинспекции. В раскрытии преступления были задействованы наиболее опытные оперативники уголовного розыска.

Личность нападавшего установили. Им оказался ранее судимый 51-летний местный житель - водитель такси.

- В день происшествия он подвозил пассажира к дому потерпевшей и увидел, как девушка заходит в подъезд. Проследовав за жертвой, подозреваемый оказался с ней в кабине лифта и после закрытия дверей попытался изнасиловать, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области. - Подозреваемый задержан оперативниками уголовного розыска Заволжского отдела полиции.

СУ СК РФ по Тверской области в отношении подозреваемого возбуждено уголовное по части 3 статьи 30 "Приготовление к преступлению и покушение на преступление", а также части 3 статьи 131 УК РФ "Изнасилование".

Фигурант находится в изоляторе временного содержания. Расследование уголовного дела продолжается.