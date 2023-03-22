В Тверской области ведется подготовка к весеннему севу

Скоро в регионе начнется сев. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Аграрии региона ведут доработку семян к севу: оценка их качества, очистка и сортировка. У нас большая часть посевных площадей засевается семенами отечественной селекции.

- В Тверской области семена поставляют 15 хозяйств. Уровень самообеспеченности в регионе составляет 80%. Причем этот показатель по отдельным видам культур, например, по зерновым и зернобобовым, превышает 90%. Этому способствует государственная поддержка в сфере семеноводства, - сообщила пресс-служба областного правительства.

На сегодня обеспеченность хозяйств семенами яровых зерновых и зернобобовых культур (на зерно) составляет 105,4 % от потребности, льна-долгунца – 88,3 %, картофеля – 94,3 %, рапса ярового – 172,3 %, однолетних трав – 50,1 %, многолетних трав – 60,2 %, кукурузы – 19,7 %.

- Сельскому хозяйству придаем ключевое значение, потому что в рамках санкционной политики должна быть уверенность в том, что мы обеспечиваем свою страну необходимыми объемами продукции растениеводства, животноводства, овощеводства, - считает губернатор Игорь Руденя.

В 2023 году усилена помощь предприятиям элитного семеноводства. Ставка субсидии на 1 га площади, занятой зерновыми и зернобобовыми культурами, увеличена с 1500 рублей до 1600 рублей, однолетними и многолетними травами – с 875 рублей до 900 рублей, льном-долгунцом – с 6 тыс. рублей до 11 тыс. рублей.

Поддержка также предоставляется на возмещение части затрат на приобретение семян, минеральных удобрений, средств защиты растений, горюче-смазочных материалов, запчастей для сельхозтехники.