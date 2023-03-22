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НовостиОбщество22 марта 2023 6:43

В интернатах Тверской области выявили фальсификат молочных продуктов

Проверку не прошли сыр и сливочное масло
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Молочные продукты не прошли проверку качества

Молочные продукты не прошли проверку качества

Фото: Андрей МИНАЕВ

Специалисты Тверской межобластной ветлаборатории установили факты фальсификации состава молочных продуктов, предназначенных для питания в интернатах Верхневолжья.

Так, в образцах сливочного масла "Крестьянское 72,5%", произведенном в Санкт- Петербурге, и сыре "Российский" с предприятия в Тверской области были выявлены жиры немолочного происхождения и растительные стерины: бета-ситостерин, кампестерин и стигмастерин.

Полученные результаты направлены в надзорные ведомства для принятия мер.