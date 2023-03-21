В Твери 20 водителей нарушили правила перевозки детей

В отношении нарушителей составлены административные материалы и назначены штрафы Фото: УГИБДД России по Тверской области

В Твери сотрудники Госавтоинспекции проводят рейд "Детское кресло". За три дня выявлено 20 водителей, нарушивших правила перевозки детей в автомобилях.

В отношении нарушителей составлены административные материалы и назначены штрафы в размере 3000 рублей.

Госавтоинспекторы напоминают водителям о строгом соблюдении ПДД при перевозке маленьких пассажиров. Не пренебрегайте правилами безопасности и позаботьтесь о здоровье своих детей.