В школах и детских садах Твери проходит декада ГТО

В проекте принимают участие более 30 образовательных учреждений Фото: администрация Твери

С 20 по 30 марта в школах и детских садах Твери проходит декада Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» под девизом «В движении с ГТО!». В проекте принимают участие более 30 образовательных учреждений.

Мероприятия организованы по четырем номинациям: «Лучшее физкультурно-оздоровительное мероприятие»; «Лучшее спортивное мероприятие»; «Лучшее информационно – пропагандистское мероприятие»; «Лучшее военно-патриотическое мероприятие».

Методическую и консультационную помощь оказывает городской Центр ГТО, на соревнованиях присутствуют эксперты и судьи. Итоги декады будут подведены в начале апреля, команды-победители в каждой номинации будут отмечены дипломами и благодарственными письмами.