В Твери пятеро иностранцев незаконно стояли на миграционном учёте

Пятеро иностранцев незаконно стояли на миграционном учёте Фото: Олег ЗОЛОТО

Сотрудники отдела по вопросам миграции совместно с участковым уполномоченным Заволжского отдела полиции УМВД России по городу Твери выявили факт фиктивной регистрации пятерых иностранцев.

Установлено, что мигрантов в своей квартире поставил на учет 59-летний местный житель. Фактически указанные люди там не проживали, а за "услуги" хозяин получил денежное вознаграждение.

По статье 322.3 УК РФ возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до трех лет лишения свободы.

Иностранные граждане сняты с регистрационного учета по месту пребывания.