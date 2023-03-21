Под Тверью построят большой логистический центр для известного маркетплейса

В областном правительстве рассмотрены вопросы поддержки крупных инвестпроектов. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

На заседании областного правительства 21 марта рассмотрены вопросы поддержки крупных инвестпроектов в особой экономической зоне «Эммаусс» и в промпарке «Боровлёво-3».

Обе территории располагаются в окрестностях Твери.

- Эти компании реализуют на площадках нашего региона очень серьезные проекты и входят в число тех, кто замещает на внутреннем рынке ушедших иностранных производителей, - отметил на заседании губернатор Игорь Руденя. - Реализация данных инвестпроектов позволит создавать новые рабочие места, привлекать налоги в областной бюджет.

На заседании решено предоставить участок площадью 32,5 га в проектируемой особой экономической зоне «Эммаусс» для компании Wildberries. Предполагается, что там будет возведен один из крупнейших логистических центров компании общей площадью порядка 150 тыс. кв. м. Работы запланировано начать этой весной.

Ожидается, что в итоге будет создано до 7,5 тыс. рабочих мест и привлечено 11,2 млрд рублей в виде инвестиций.

Также уточнены перечни участков в «Боровлево-3» под открытие новых предприятий «Фодеско-МАК», «ГЕРС-Технолоджи» и «Сегежская упаковка – Центр». Одобрено расширение предоставляемой территории на общую площадь 1,3 га.

В прошедшем году в Тверской области было реализовано 11 инвестпроектов. Объём инвестиций составил 27, 8 млрд рублей. Было создано 1580 рабочих мест.

В 2023 году планируется реализовать 17 проектов объёмом около 8 млрд рублей инвестиций и созданием более 700 рабочих мест.

Всего в инвестиционном портфеле региона – более 80 проектов на 180 млрд рублей инвестиций.