В Твери назвали лауреатов VIII конкурса исполнителей на народных инструментах имени Василия Андреева

Юные таланты - лауреаты. Фото: ПТО

Определены лауреаты VIII областного конкурса исполнителей на народных инструментах имени Василия Андреева. Финальные конкурсные прослушивания состоялись в Тверском музыкальном колледже имени Мусоргского.

Всего в финале приняли участие более ста юных дарований из Твери и Тверской области. Участники выступили в разных номинациях как солисты-инструменталисты, также определили лучшие инструментальные ансамбли.

Лауреатами I степени стали:

- в номинации «Баян и аккордеон»: Дмитрий Константинов из Детской музыкальной школы при Тверском колледже имени Мусоргского; Александр Волощенко и Михаил Безымяннов из Детской музыкальной школы русского инструментального искусства Бежецка; Глеб Варламов из Детской школы искусств имени Кусевицкого (Вышний Волочёк); Олеся Тодоренко из Детской школы искусств № 1 города Кимры; Артём Некрасов из Детской музыкальной школы № 1 имени Гуревича (Ржев).

- в номинации «Балалайка»: Дмитрий Давлатов из Детской музыкальной школы русского инструментального искусства (Бежецк); Ростислав Травин из Детской школы искусств № 1 города Кимры; студент Тверского музыкального колледжа им. Мусоргского Арсений Быстров.

- в номинации «Домра»: Татьяна Сычёва и Дарья Кузнецова из Детской школы искусств № 2 Твери; Милана Иванова из Детской музыкальной школы имени Андреева (Бежецк); Варвара Минеевцева из Детской школы искусств имени Андреева, (Тверь); студентка Тверского музыкального колледжа им. Мусоргского Елизавета Борисова.

- в номинации «Инструментальные ансамбли малых форм»: дуэт «Консонанс» из Детской школы искусств № 2 (Тверь); дуэт домр и Хоровая школа мальчиков и юношей из города Конаково; дуэт балалаек из Детской школы искусств имени Андреева (Тверь); дуэт баянистов из Детской музыкальной школы № 1 имени Гуревича (Ржев); дуэт Арсения Быстрова и Елизаветы Борисовой из Тверского музыкального колледжа им. Мусоргского.

- в номинации «Инструментальные ансамбли больших форм» победил инструментальный ансамбль из Детской школы искусств Торжка.