В Твери эвакуировали студентов Медуниверситета и РАНХиГС

Информация, переданная в анонимном звонке, не подтвердилась. Фото: Александр ГЛУЗ

Утром 21 марта в Твери были эвакуированы студенты двух вузов - Тверского государственного медицинского университета и Тверского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).

Вместе со студентами РАНХиГС были эвакуированы и работники учреждений, находящихся в одном здании с филиалом вуза (это Вагжанова, 7 - "Дом печати"). Как стало известно, проверки спецслужбы проводили по анонимным звонкам.

- Всех вывели в 9:30 утра, на тот момент в здании было три группы студентов, - сообщили "КП"-Тверь" подробности родители студента РАНХиГС. - Студентов распустили по домам - на дистанционку.

Информация, переданная анонимом, не подтвердилась.