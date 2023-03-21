В Бельском округе МЧС проверило готовность территорий к возможным подтоплениям Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

21 марта рабочая группа ГУ МЧС России по Тверской области совместно с представителями органов местного самоуправления проверили зоны возможного подтопления в Бельском муниципальном округе.

Начальник управления гражданской обороны и защиты населения подполковник Николай Бондарь в ходе проверки оценил качество подготовки планирующих документов по защите населения и территорий от ЧС, инструкции по действиям персонала единых дежурно-диспетчерских служб района, резервы материальных и финансовых ресурсов, готовность сил и средств для ликвидации последствий возможных происшествий, подготовку пунктов временного размещения населения.

- Особое внимание уделяется оценке созданных резервов продуктов питания, медикаментов и товаров первой необходимости, плавсредств и спасательных жилетов, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области.

С использованием высокопроходимой техники, маломерных и воздушных судов, беспилотных авиационных системы ведется мониторинг территорий возможных подтоплений.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону - 101, 112. "Телефон доверия" ГУ МЧС России по Тверской области - (4822) 39-99-99.