В дни весенних каникул в Твери работают пришкольные лагеря

В мероприятиях принимают участие 2889 учеников Фото: администрация Твери

С 20 марта в школах Твери начались весенние каникулы. В этом году впервые во всех 50 школах города для учащихся организованы пришкольные лагеря, в образовательно-развлекательных мероприятиях принимают участие 2889 учеников.

- Каждый день в пришкольном лагере имеет свою тематику и название, как, например, «Тропа фантазеров», «Пушкинская тропа» или «День друзей». Также программа пребывания учащихся в пришкольном лагере включает в себя конкурсы талантов, музыкальные и литературные часы, театрализованные представления, Дни открытий, в рамках которых учителя химии, физики, биологии познакомят школьников с именами выдающихся ученых и их открытиями, - сообщает пресс-служба администрации Твери.

Для школьников и родителей провели инструктажи по безопасности и разработали специальные памятки.

Администрация города призывает родителей в период школьных каникул проявлять бдительность и не оставлять несовершеннолетних детей без присмотра и контроля.