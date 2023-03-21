В боях за Артемовск в ходе СВО погиб военнослужащий из Тверской области Игорь Марченков

Прощание с героем состоялось в Нелидове 21 марта Фото: vk.com/nelidizvesttv

21 марта в Нелидове простились с погибшим в боях за Артемовск в ходе СВО военнослужащим Игорем Марченковым.

- Игорь Валентинович воевал в составе ЧВК "Вагнер", в звании старшины. Родом из Нелидова, окончил 10-ю школу. Проходил службу в рядах Вооружённых Сил РФ с 1993-го по 1995 год. В 1996 году в составе 166-й отдельной мотострелковой бригады (г. Тверь) принимал участие в разоружении незаконных бандформирований в Чеченской республике, - сообщает районная газета "Нелидовские известия ТВ".

Игоря Марченкова похоронили с воинскими почестями.