В Тверской области простились с погибшим в боях за Артемовск в ходе СВО военнослужащим Сергеем Тюменевым

Героя похоронили с воинскими почестями Фото: vk.com/bolrayon

20 марта в городе Бологое простились с погибшим в боях за Артемовск в ходе СВО военнослужащим Сергеем Тюменевым. Траурная церемония состоялась в Центре культуры и досуга.

- Траурный митинг прошел на Медведевском кладбище Бологовского района, - сообщили в администрации Бологовского района.

Соболезнования семье выразили губернатор Игорь Руденя и заместитель министра по делам территориальных образований Тверской области Юрий Охлобыстин.

Проститься с военнослужащим пришли родные и близкие, друзья и коллеги, представители органов местного самоуправления, военного комиссариата и общественных организаций.

Сергей Тюменев работал монтёром пути 3 разряда в Путевой машинной станции №82 филиала ОАО "РЖД" г. Бологое, затем машинистом железнодорожно-строительной машины 6 разряда.

Героя похоронили с воинскими почестями.