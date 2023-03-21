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НовостиПолитика21 марта 2023 12:10

В Тверской области простились с погибшим в боях за Артемовск в ходе СВО военнослужащим Сергеем Тюменевым

Героя похоронили 20 марта в Бологом
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Героя похоронили с воинскими почестями Фото: vk.com/bolrayon

Героя похоронили с воинскими почестями Фото: vk.com/bolrayon

20 марта в городе Бологое простились с погибшим в боях за Артемовск в ходе СВО военнослужащим Сергеем Тюменевым. Траурная церемония состоялась в Центре культуры и досуга.

- Траурный митинг прошел на Медведевском кладбище Бологовского района, - сообщили в администрации Бологовского района.

Соболезнования семье выразили губернатор Игорь Руденя и заместитель министра по делам территориальных образований Тверской области Юрий Охлобыстин.

Проститься с военнослужащим пришли родные и близкие, друзья и коллеги, представители органов местного самоуправления, военного комиссариата и общественных организаций.

Сергей Тюменев работал монтёром пути 3 разряда в Путевой машинной станции №82 филиала ОАО "РЖД" г. Бологое, затем машинистом железнодорожно-строительной машины 6 разряда.

Героя похоронили с воинскими почестями.