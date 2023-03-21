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НовостиОбщество21 марта 2023 12:00

В Тверской области за выходные выявлено 55 пьяных водителей

Госавтоинспекция подвела итоги "Контроля трезвости"
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Тверской области в выходные остановили 55 пьяных водителей Фото: УГИБДД России по Тверской области

В Тверской области в выходные остановили 55 пьяных водителей Фото: УГИБДД России по Тверской области

В минувшие выходные, с 17 по 19 марта, в Тверской области прошли проверки водителей на состояние опьянения.

За время рейда госавтоинспекторами было остановлено 55 водителей с признаками опьянения, 10 из них - в Твери.

В отношении всех нарушителей составлены необходимые материалы.

Госавтоинспекция Тверской области призывает граждан сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Звоните по телефонам полиции: 02, 102 или 112.