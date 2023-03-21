В семи социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних в Тверской области проведут ремонты

В регионе проведут различные ремонты в социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

В 2023 году в регионе проведут ремонты в семи социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних. Решение принято на заседании областной бюджетной комиссии под руководством губернатора Игоря Рудени.

В зданиях семейного центра Твери и Калининского района (на улице Макарова и проспекте Победы) отремонтируют потолки, стены, полы, санузлы, заменят двери, проводку и светильники, обновят систему пожарной сигнализации. В центре на улице Зорге также модернизируют сигнализацию.

В отделении «Мой семейный центр» Вышневолоцкого и Удомельского округов капитально отремонтируют систему отопления. Вокруг здания в Западнодвинском округе установят новое ограждение, а также там отремонтируют систему пожарной безопасности.

В центре, к которому прикреплено население Молоковского, Краснохолмского и Сандовского округов, приведут в порядок кровлю. В семейных центрах Нелидовского и Торжокском округов заменят систему пожарной сигнализации. В Старицком округе - ограждение детской спортплощадки и баскетбольные стойки.