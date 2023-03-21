Под Тверью под угрозу застройки попала часть "Монастырского леса"

Границы памятника природы "Монастырский лес".

Ботанический сад ТвГУ бьет тревогу - нависла угроза застройки южных участков уникального памятника природы "Монастырский лес". Он расположен недалеко от Твери (на юго-востоке от города) на берегах Волги и Орши между деревнями Савватьево, Орша, Поддубье и Крупшево.

Статус памятника природы этой поросшей лесом территории был присвоен областным правительством в 2021 году. Сотрудники Ботанического сада ТвГУ в 2020-м принимали участие в ее обследовании.

Он сообщают, что в южной части Монастырского леса находится "самый крупный в Тверской области ненарушенный лесо-лугово-болотный прибрежный комплекс мозаичной структуры со старичными понижениями и останцовыми всхолмлениями":

Под застройку коттеджами могут отдать открытые пространства с островками мелколесья и кустарника по берегу Волги.

В посте Ботанического сада указано, что в итоге под под уничтожение пойдут редкие для Тверской области фрагменты остепненных лугов с редкими и даже "краснокнижными" растениями.

Также под угрозой уничтожения окажется крупнейшая (из известных на настоящий момент) в нашем регионе популяция Молодила побегоносного (Sempervivum globiferum), занесенного в Красную книгу Тверской области.

Под угрозой уничтожения окажется крупнейшая в Тверской области популяция Молодила побегоносного (Sempervivum globiferum). Фото: VK/Ботанический сад • Тверь

- Дело в том, что в границы памятника природы вошли частично или полностью земельные участки, принадлежащие ООО "Савватьево 1" и ООО "Савватьево 2", - указано в посте Ботанического сада. - В 2022 году собственники этих участков, подали судебный иск с требованием отмены постановления правительства Тверской области о создании памятника природы и, планируют в дальнейшем здесь застройку (соседние участки, к западу от памятника природы, уже застраиваются).

Ботанический сад призывает неравнодушных граждан подписать петицию в защиту "Монастырского леса" от застройки.