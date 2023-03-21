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НовостиОбщество21 марта 2023 9:10

Под Тверью под угрозу застройки попала часть "Монастырского леса"

Эта территория имеет статус памятника природы
Алексей АНДРЕЕВ
Границы памятника природы "Монастырский лес".

Границы памятника природы "Монастырский лес".

Ботанический сад ТвГУ бьет тревогу - нависла угроза застройки южных участков уникального памятника природы "Монастырский лес". Он расположен недалеко от Твери (на юго-востоке от города) на берегах Волги и Орши между деревнями Савватьево, Орша, Поддубье и Крупшево.

Статус памятника природы этой поросшей лесом территории был присвоен областным правительством в 2021 году. Сотрудники Ботанического сада ТвГУ в 2020-м принимали участие в ее обследовании.

Он сообщают, что в южной части Монастырского леса находится "самый крупный в Тверской области ненарушенный лесо-лугово-болотный прибрежный комплекс мозаичной структуры со старичными понижениями и останцовыми всхолмлениями":

Под застройку коттеджами могут отдать открытые пространства с островками мелколесья и кустарника по берегу Волги.

В посте Ботанического сада указано, что в итоге под под уничтожение пойдут редкие для Тверской области фрагменты остепненных лугов с редкими и даже "краснокнижными" растениями.

Также под угрозой уничтожения окажется крупнейшая (из известных на настоящий момент) в нашем регионе популяция Молодила побегоносного (Sempervivum globiferum), занесенного в Красную книгу Тверской области.

Под угрозой уничтожения окажется крупнейшая в Тверской области популяция Молодила побегоносного (Sempervivum globiferum). Фото: VK/Ботанический сад • Тверь

Под угрозой уничтожения окажется крупнейшая в Тверской области популяция Молодила побегоносного (Sempervivum globiferum). Фото: VK/Ботанический сад • Тверь

- Дело в том, что в границы памятника природы вошли частично или полностью земельные участки, принадлежащие ООО "Савватьево 1" и ООО "Савватьево 2", - указано в посте Ботанического сада. - В 2022 году собственники этих участков, подали судебный иск с требованием отмены постановления правительства Тверской области о создании памятника природы и, планируют в дальнейшем здесь застройку (соседние участки, к западу от памятника природы, уже застраиваются).

Ботанический сад призывает неравнодушных граждан подписать петицию в защиту "Монастырского леса" от застройки.

Директор Ботанического сада ТвГУ Юрий Наумцев в Монастырском лесу. Фото: VK/Ботанический сад • Тверь

Директор Ботанического сада ТвГУ Юрий Наумцев в Монастырском лесу. Фото: VK/Ботанический сад • Тверь