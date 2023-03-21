В Торжке пьяная женщина зарезала мужчину

По факту убийства возбуждено уголовное дело Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Торжокским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области предъявлено обвинение женщине в совершении убийства.

По версии следствия, в период с 16 по 17 марта в деревне Дарище Торжокского района, пьяная женщина из неприязни ударила мужчину ножом. От полученных травм он скончался.

На месте происшествия работали следователи и полиция. Изъято орудие преступления, допрошены свидетели. Женщина задержана и заключена под стражу. Назначены судебные экспертизы.

Ведется следствие.