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НовостиПроисшествия21 марта 2023 8:00

В Торжке пьяная женщина зарезала мужчину

Возбуждено уголовное дело
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
По факту убийства возбуждено уголовное дело Фото: СУ СК РФ по Тверской области

По факту убийства возбуждено уголовное дело Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Торжокским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области предъявлено обвинение женщине в совершении убийства.

По версии следствия, в период с 16 по 17 марта в деревне Дарище Торжокского района, пьяная женщина из неприязни ударила мужчину ножом. От полученных травм он скончался.

На месте происшествия работали следователи и полиция. Изъято орудие преступления, допрошены свидетели. Женщина задержана и заключена под стражу. Назначены судебные экспертизы.

Ведется следствие.