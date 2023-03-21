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НовостиПроисшествия21 марта 2023 7:13

СК начал проверку по факту гибели женщины при пожаре в Твери

ЧП произошло на улице Громова
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
СК проводит проверку по факту пожара на улице Громова Фото: СУ СК РФ по Тверской области

СК проводит проверку по факту пожара на улице Громова Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Заволжским межрайонным следственным отделом Твери СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка по факту гибели женщины, 1942 года рождения, при пожаре. ЧП произошло на улице Громова 20 марта.

На место происшествия выезжал следователь. С целью установления причины пожара назначено проведение пожарно-технической экспертизы. Также проводится судебная медицинская экспертиза с целью установления причины смерти женщины.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.