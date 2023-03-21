В прокуратуре Тверской области состоится "горячая линия" по вопросам нарушения трудовых прав граждан

В прокуратуре Тверской области организована "горячая линия" по вопросам нарушения трудовых прав граждан Фото: Татьяна Коркина

В прокуратуре Тверской области организована "горячая линия" по вопросам нарушения трудовых прав граждан.

Обратившиеся могут пожаловаться на несвоевременную выплату заработной платы.

Прием звонков будет организован с 27 по 31 марта по телефону: 8(910)937-07-17, с 9:00 до 13:00 и с 13:45 до 17:00.

Поступившая информация будет проверена, при наличии оснований приняты меры прокурорского реагирования.