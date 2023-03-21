В Императорском дворце Твери зацвёл редкий ночной кактус

Вот такой красивый кактус. Фото: VK/ Тверская областная картинная галерея

В экспозиции оранжереи Тверского императорского дворца впервые зацвёл один из видов ночных кактусов, относящихся к так называемым ”Царицам Ночи”. Фото с прекрасным белым цветком поделились сотрудники оранжереи на странице Тверской областной картинной галереи в соцсети. Сотрудники оранжереи восстанавливают коллекцию растений, которая была здесь в 19 века и цветение этого кактуса можно назвать настоящим событием.

В Оранжерее дворца цветки кактуса начинают распускаться около половины десятого вечера и увядают с рассветом. Диаметр цветков достигает 25 см.

«Эта модная новинка XIX в. отсутствует в дошедших до нас исторических ассортиментных списках Тверской императорской оранжереи, однако, была представлена в садовых руководствах того времени, на выставках, в оранжереях садовых питомников и собраниях состоятельных коллекционеров. Сейчас дикие виды таких кактусов большая редкость в культуре и даже в любительских коллекциях. Увы, во многом из-за больших размеров, былая известность многих видов ночных кактусов ушла в небытие. Поэтому с просветительскими целями мы и включили этот символ минувшей эпохи в экспозицию Оранжереи» - сообщают сотрудники оранжереи.

Пользователям цветки диковинного кактусa нравятся. Они голосуют «лайками» и репостами. Даже региональный Минкульт репостнул фото кактуса на свою страницу с подписью: «Красота!»