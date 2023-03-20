В Тверской области школьникам рассказывают, где они могут подработать летом

В Верхневолжье приняты меры по стимулированию работодателей, которые трудоустраивают подростков. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

В Тверской области специалисты региональной службы в школах рассказывают старшеклассникам о летних вакансиях и о регистрации на портале «Работа России».

- В 2022 году трудовой опыт в Тверской области получили около 8000 подростков, большинство - в летний период. В трудоустройстве было задействовано почти 770 предприятий и организаций региона, сообщил пресс-служба правительства региона.

С 2023 года услуги в сфере занятости переведены в электронный вид. Для регистрации на портале «Работа России» ребятам необходимо завести учетную запись на Госуслугах. Помощь с ее созданием оказывают специалисты центра занятости населения. Учетную запись можно подтвердить прямо в центре или обратиться в офисы МФЦ.

- Необходимо очень ответственно отнестись к процессу трудоустройства подростков в летний период. Наша задача не просто обеспечить занятость детей летом, но и дать возможность им получить первые представления о работе и специальностях, - считает губернатор Игорь Руденя.

В Верхневолжье приняты меры по стимулированию работодателей-небюджетников, которые трудоустраивают подростков. Компенсируется заработная плата до 100% МРОТ, возмещаются затраты на предоставление подросткам горячего питания (для работающих более 4 часов в день). Кроме того, предоставляется субсидия на оплату работы наставников, которые закреплены за школьниками в период их работы.