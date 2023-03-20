В Твери проходит Неделя детской книги Фото: администрация Твери

В Твери в Детском зале библиотеки им. А.И. Герцена открылась Недели детской и юношеской книги "Читайкам обо всем на свете".

В этом году Неделя детской и юношеской книги проходит в муниципальной библиотечной системе до 26 марта. Для юных гостей и жителей Твери подготовили познавательные мероприятия, посвященные детской литературе, иллюстраторам детских книг. С участием детей проходят обзоры книг и журналов, мастер-классы и познавательные встречи.

Программа Недели детской и юношеской книги представлена на сайте городских библиотек Твери.