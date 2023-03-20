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НовостиЗвезды20 марта 2023 16:27

В Воскресенском кафедральном соборе Твери с новой программой выступит хор Сретенского монастыря

В программу войдут шедевры духовной музыки
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Знаменитый хор выступит в Воскресенском соборе.

Знаменитый хор выступит в Воскресенском соборе.

Фото: Виктория ТУШКОВА

7 апреля в Воскресенском кафедральном соборе Твери пройдет концерт знаменитого хора Сретенского монастыря (6+). Хористы представят новую программу «Песнопения, исцеляющие душу».

Как сообщает Тверская епархия, в программу войдут шедевры духовной музыки: песнопения древней Церкви, византийские и греческие, а также песнопения Великого поста.

Перед началом концертной программы к собравшимся на концерт обратится митрополит Тверской и Кашинский Амвросий, стоявший у истоков основания хора Сретенского монастыря.

Часть средств от продажи билетов пойдёт на восстановление кафедрального Спасо-Преображенского собора Твери.