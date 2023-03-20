В Воскресенском кафедральном соборе Твери с новой программой выступит хор Сретенского монастыря

Знаменитый хор выступит в Воскресенском соборе. Фото: Виктория ТУШКОВА

7 апреля в Воскресенском кафедральном соборе Твери пройдет концерт знаменитого хора Сретенского монастыря (6+). Хористы представят новую программу «Песнопения, исцеляющие душу».

Как сообщает Тверская епархия, в программу войдут шедевры духовной музыки: песнопения древней Церкви, византийские и греческие, а также песнопения Великого поста.

Перед началом концертной программы к собравшимся на концерт обратится митрополит Тверской и Кашинский Амвросий, стоявший у истоков основания хора Сретенского монастыря.

Часть средств от продажи билетов пойдёт на восстановление кафедрального Спасо-Преображенского собора Твери.