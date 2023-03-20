Гости из Шри-Ланки посетили «Тверское княжество»

Примерка кольчуги. Фото: Тверская епархия.

19 марта делегация из Шри-Ланки посетила в Твери интерактивный музейно-выставочный центр «Тверское княжество», сообщает Тверская епархия.

В составе делегации был председатель бюро по туризму республики Шри-Ланка, помощник министра по туризму Гаджабаху Хадигалаж Чалака.

Руководитель центра «Тверское княжество» Дмитрий Баранов познакомил иностранных гостей с экспозицией музея и провёл мастер-класс по владению русским средневековым оружием. Гости смогли примерить русскую традиционную одежду и древнерусские доспехи. При помощи очков виртуальной реальности ланкийцы увидели, каким был Тверской Кремль и как протекала жизнь в центре Тверского княжества в разные исторические периоды.

СПРАВКА "КП"

Интерактивный музейно-выставочный центр «Тверское княжество» организован при поддержке Епархиального отдела по взаимодействию с Вооружёнными силами и правоохранительными органами. Его экспозиция составлена на основе реплик исторического вооружения, облачения и предметов быта древнерусских воинов.