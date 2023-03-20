В парке "Россия - моя история" в Твери открылась выставка о героях СВО Фото: ПТО

В парке «Россия - Моя история» открылась мультимедийная выставка «Герои спецоперации». Экспозиция рассказывает истории жизни 21 героя СВО и представляет подвиг каждого из них в формате графических новелл.

Отдельный блок выставки посвящен представителям Верхневолжья. Среди них - Герой России Василий Клещенко, награжденные Орденом Мужества Никита Спиридонов, Алексей Шабанов и другие герои.

Также в экспозиции представлена работа волонтеров, находящихся в зоне СВО. Параллельно с работой выставки организованы показы фильмов об участниках спецоперации.

Выставка «Герои спецоперации» открыта до 7 апреля 2023 года. Вход свободный.