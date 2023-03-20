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НовостиОбщество20 марта 2023 15:35

Двоих жителей Твери задержали за подпольную рекламу на фасадах

По ночам они наносили надписи с помощью трафаретов
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Молодые люди задержаны за подпольную рекламу наркотиков

Молодые люди задержаны за подпольную рекламу наркотиков

Фото: Виктория ТУШКОВА

В рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью» сотрудниками торжокской полиции задержаны двое жителей Твери 2003 и 2004 годов рождения. По ночам молодые люди наносили трафаретную рекламу наркотиков на стены многоэтажных зданий в Торжке.

Материалы с адресами сайтов направлены в Роскомнадзор для блокировки ресурсов.

правонарушители признались, что понимали незаконность сайтов.

В отношении фигурантов составлены административные протоколы по статье о пропаганде наркотиков.

Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.