Двоих жителей Твери задержали за подпольную рекламу на фасадах

Молодые люди задержаны за подпольную рекламу наркотиков Фото: Виктория ТУШКОВА

В рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью» сотрудниками торжокской полиции задержаны двое жителей Твери 2003 и 2004 годов рождения. По ночам молодые люди наносили трафаретную рекламу наркотиков на стены многоэтажных зданий в Торжке.

Материалы с адресами сайтов направлены в Роскомнадзор для блокировки ресурсов.

правонарушители признались, что понимали незаконность сайтов.

В отношении фигурантов составлены административные протоколы по статье о пропаганде наркотиков.

Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.