Двоих жителей Твери задержали за подпольную рекламу на фасадах

Молодые люди задержаны за подпольную рекламу наркотиков
Фото: Виктория ТУШКОВА
В рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью» сотрудниками торжокской полиции задержаны двое жителей Твери 2003 и 2004 годов рождения. По ночам молодые люди наносили трафаретную рекламу наркотиков на стены многоэтажных зданий в Торжке.
Материалы с адресами сайтов направлены в Роскомнадзор для блокировки ресурсов.
правонарушители признались, что понимали незаконность сайтов.
В отношении фигурантов составлены административные протоколы по статье о пропаганде наркотиков.
Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.