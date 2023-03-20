Предприниматель из Тверской области задолжал по налогам пять миллионов рублей

Предприниматель задолжал по налогам 5 миллионов рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя. Бизнесмена подозревают в уклонении от уплаты налогов (ч. 1 ст. 198 УК РФ).

Материалы дела предоставлены Межрайонной ИФНС и УМВД России по Тверской области.

По версии следствия, индивидуальный предприниматель предоставил в налоговый орган декларацию с заведомо ложными сведениями. Общая кадастровая стоимость используемой им недвижимости в предпринимательской деятельности превысила 86 миллионов рублей. Задолженность по налогам на 2021 год составила более 5 миллионов рублей, что является крупным размером.

Ведется следствие.