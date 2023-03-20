В Тверской области вдобавок к строительству больниц и поликлиник отремонтируют роддом и инфекционное отделение

В областном правительстве состоялось заседание бюджетной комиссии Фото: ПТО

20 марта губернатор Игорь Руденя провел заседание областной бюджетной комиссии. Были рассмотрены вопросы закупки нового медоборудования, строительства и ремонта больниц и поликлиник.

По нацпроекту «Здравоохранение» предусмотрена закупка 151 единиц оборудования: аппаратов для электростимуляции, функциональных кроватей, реабилитационных подвесов, прикроватных кресел.

Их передадут в региональный сосудистый центр в Тверской областной клинической больнице, в шесть первичных сосудистых отделений при городских клинических больницах №6 и №7 Твери, ЦРБ Вышнего Волочка, Бежецка, Нелидово и Ржева.

По региональным проектам «Модернизация первичного звена здравоохранения» и «Развитие паллиативной медицинской помощи» приобретут 29 легковых автомобилей районных больниц.

На заседании подтверждено, что в 2023 году бюджетные ассигнования направят на продолжение строительства нового комплекса Детской областной клинической больницы, Бежецкой ЦРБ, детских поликлиник в Кимрах, Твери и Торжке, взрослой – в Старице. Ряд объектов уже находится в высокой степени готовности: это поликлиники в Кимрах и Старице.

Кроме того, в 2023-м запланирован капремонт Ржевского родильного дома (на этот период рожениц и пациенток будут принимать в областном роддоме и ЦРБ) и инфекционного отделения Бологовской ЦРБ.