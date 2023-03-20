Двое молодых людей пытались сбыть наркотики в Твери

Злоумышленников задержали со свертками Фото: УМВД России по Тверской области

В Твери в рамках операции «Сообщи, где торгуют смертью» при силовой поддержке отряда спецназначения «Гром» сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков на улице в Московском районе задержали двоих молодых людей по подозрению в попытке сбыта наркотиков.

При личном досмотре у 29-летнего и 23-летнего уроженцев ближнего зарубежья полицейские изъяли по 10 полимерных свёртков с порошкообразным веществом, а также банковские карты и мобильные телефоны.

Злоумышленники намеревались делать в Твери тайники-закладки. Они созналась в содеянном и находятся в изоляторе временного содержания.

По части 3 статьи 30 и части 4 статьи 228.1 УК РФ возбуждено уголовное дело. Фигурантам грозит до 20 лет лишения свободы.