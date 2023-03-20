В Твери произошел пожар в двухкомнатной квартире на улице Громова

В Твери в результате пожара погибла женщина Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Сообщение о возгорании в двухкомнатной квартиры в пятиэтажном доме на улице Громова в Твери поступило в ГУ МЧС России по Тверской области 20 марта.

На место выезжали спасатели МЧС, пожар потушили.

- В результате пожара огнем повреждена внутренняя отделка балкона и комнаты на площади 15 кв. метров, закопчены стены по всей площади квартиры. Звеном ГДЗС обнаружена без признаков жизни хозяйка квартиры, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области.

Причина возгорания и ущерб устанавливаются.