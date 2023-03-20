В Тверской области выявлено 6700 случаев ОРВИ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Управление Роспотребнадзора по Тверской области продолжает мониторинг заболеваемости ОРВИ и гриппом.

На 11 календарной неделе 2023 года в регионе выявлено 6700 случаев ОРВИ. Показатель ниже уровня недельного расчетного эпидемического порога по совокупному населению на 33,5%.

- Заболеваемость ОРВИ обусловлена преимущественно респираторными вирусами гриппозной и не гриппозной этиологии (грипп В, грипп А (H1N1)), РС-вирусы, метапневмовирусы, риновирусы и др., - уточнили в ведомстве.

Привито более 580 000 жителей Тверской области.