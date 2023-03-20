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НовостиОбщество20 марта 2023 7:35

В Твери из-за ремонта до 26 марта перекрыли улицу Хромова

Ищите пути объезда
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Твери перекрыли улицу Хромова

В Твери перекрыли улицу Хромова

Фото: Алина НИЗАМОВА

Движение и парковку всех видов транспорта, кроме транспортных средств, обеспечивающих дорожные работы, по нечетной стороне улицы Хромова (на участке от Петербургского шоссе до улицы Паши Савельевой) ограничили с 10:00 утра 20 марта.

Об этом сообщает администрация Твери.

Перекрытия будут действовать до 23:00 вечера 26 марта.

Объезд транспортным средствам рекомендовано производить в соответствии с установленными временными знаками дорожного движения.

Будьте внимательны, выбирайте пути объезда.