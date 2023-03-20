Самые высокие зарплаты в Тверской области получают специалисты сферы транспортного и военного машиностроения

Средняя зарплата в данное сфере - 55 тысяч рублей. Фото: Мария ЛЕНЦ

Транспортное и военное машиностроение - отрасль, где платят самые высокие зарплаты в Тверской области. Средняя зарплата работников здесь - 55 тысяч рублей (с учётом выплаты НДФЛ).

Таковы данные исследования агентства "Риа Рейтинг", специалисты которого составили рейтинг регионов по зарплатам в различных отраслях. Регионы ранжировались по величине средней зарплаты в отрасли, где по статистике можно заработать больше всего.

Тверская область оказалась на 61-м месте среди 85 регионов (ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области в рейтинг не вошли).

Лидером списка стала Москва. Здесь отрасль с самой высокой зарплатой - банковская сфера и финансы. Средний заработок специалистов - 224 тысячи рублей. Чуть скромнее оплачивается труд в добывающей отрасли в Сахалинской области и добыча нефти и газа в Ямало-Ненецком АО.

В хвосте рейтинга - Ивановская область, Калмыкия и Мордовия. Госслужащие, а именно их труд стоит дороже всего, получают здесь 41-42 тысячи рублей.

Исследование было подготовлено по данным Росстата. Рассматривались зарплаты в сферах деятельности, где занято не менее 2% работников региона.