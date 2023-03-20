Прокуратура объявила предостережения главам сельских администраций Тверской области из-за угрозы подтопления

Прокуратура Калининского района проверила готовность территории к безаварийному пропуску весеннего половодья Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратура Калининского района проверила готовность территории к безаварийному пропуску весеннего половодья и установила, что при активном снеготаянии существует угроза подтопления местностей, прилегающих к рекам Волга, Тверца, Орша, Тьмака.

В зоне подтопления могут оказаться жилые дома, организации, имущество и скот. Создается опасность причинения вреда жизни и здоровью граждан.

По результатам проверок прокурором района 18 главам администраций сельских поселений Калининского района объявлены предостережения о недопустимости нарушений законодательства о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.