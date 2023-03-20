В Твери 20 марта потеплеет до +7 градусов

В Твери потеплеет до +7 градусов Фото: Александр ЖМУЛИН

Рабочая неделя в Тверской области начнется с солнечной весенней погоды. Днем, 20 марта, синоптики Тверского гидрометцентра прогнозируют потепление до +7 градусов.

Будет солнечно, возможна облачность, ветер слабый до 8 м/с. Осадков не предвидится.

Характер погоды в течение недели существенно не изменится. В дневные часы ожидается +2... +7 градусов, ночью до -4. Не исключены дождь и мокрый снег.

Утром и вечером подмораживает, поэтому на дорогах - гололедица. Будьте внимательны и осторожны.