Губернатор Тверской области Игорь Руденя Фото: ПТО

Губернатор Тверской области Игорь Руденя поздравил работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области с их профессиональным праздником, который отмечается сегодня, 19 марта.

«От вашего профессионализма, ответственности и внимательного отношения к людям напрямую зависит качество жизни населения, устойчивое функционирование ключевых систем жизнеобеспечения в нашем регионе. Сегодня благодаря участию в национальных проектах в Тверской области реализуются проекты по созданию современных общественных пространств, благоустройству дворов, модернизации коммунально-инженерной инфраструктуры», - говорится в поздравлении Игоря Рудени.