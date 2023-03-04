На судоверфи в Тверской области построили 15-метровую яхту «Сарацин» для арабского шейха

Яхту «Сарацин» для одного из лидеров Арабских Эмиратов собрали в Калязине. Фото: VK/ Администрация Калязинского района

Специалисты судоверфи в Калязине создали хромированную 15-метровую яхту «Сарацин» для одного из арабских лидеров.

- «Сарацин» задумывался автором по мотивам торпедных катеров времен второй мировой войны. Эта яхта не имеет аналогов в мире. Она создавалась как катер для приёма военно-морских парадов. Стояла задача создать то, чего еще нет в мире, - сообщает администрация Калязинского района на официальной странице в соцсети.

Снаружи серебряное, под цвет капли ртути, судно очень быстроходно, имеет на борту большое количество уникальных сложнейших систем, при этом оно функционально для использования: здесь есть всё - и спальня, и санузел с душем, мини-кухня, каюта со столом, сиденьями-трансформерами и подсветкой, помещение для хранения инвентаря, и открытый кокпит с тентом на случай непогоды.

Судно насыщено уникальными технологиями, к примеру, на яхте установлены четыре камеры-тепловизора с увеличением до 216 раз с отображением на лобовое стекло - так что и днем и ночью пилот может видеть качественную картинку происходящего по курсу. Для этого на стекло нанесено специальное напыление.

На яхте сложная мачта с одиннадцатью антеннами, среди которых есть те, которые измеряют микровольты грозовых облаков на расстоянии 300 километров. Вся электроника и техника, все устройства от якоря до мельчайших подвижных элементов были созданы и собраны с нуля: от идеи до воплощения.

Сейчас «Сарацин» готовят к отправке заказчику - сначала сложным путем на огромном лодковозе, а затем по морю в Арабские Эмираты.

Яхту «Сарацин» для одного из лидеров Арабских Эмиратов собрали в Калязине. Фото: VK/ Администрация Калязинского района