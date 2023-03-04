На Сахаровском шоссе в Твери иномарка врезалась в автобус и заблокировала движение

Из-за этой аварии на Сахаровская шоссе собралась пробка. Фото: VK/"Подслушано у водителей. Тверь"

4 марта в Твери на Сахаровском шоссе авария с городским автобусом собрала большую пробку. Очевидцы опубликовали фото и видио ДТП группе ВК "Подслушано у водителей.Тверь".

На фото видно, что автобус пытался выполнить поворот, но в него врезался легковой автомобиль. Движение по дороге оказалось парализованным. Информации о пострадавших не поступало. В комментариях к посту тверичане пишут, что это было ожидаемо, слишко сложный здесь манёвр для автобуса, которому приходится заезжать в новый жилой комплекс.

«Это было ожидаемо, когда они поменяли схему движения, автобусу там тяжело поворачивать. Зато нужно заезжать в «Медовый». А о безопасном движении никто не подумал», - сообщает один из комментаторов поста.