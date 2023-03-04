Оленинский район Тверской области отмечает 80-ю годовщину освобождения от немецко-фашистких захватчиков

Шествие в Оленино. Фото: ЗСТО

4 марта в Оленинском муниципальном округе прошли торжественные мероприятия, посвященные 80-й годовщине освобождения Оленинского района от немецко-фашистских захватчиков. В них принял участие председатель Законодательного Собрания Тверской области Сергей Голубев, представительные делагации из Белоруссии и Казахстана.

- Мероприятия в честь освобождения района начались с возложения цветов и венков к памятнику Неизвестному солдату на площади Победы в поселке Оленино. Затем состоялся митинг на воинском захоронении по улице Горбачева, - сообщает пресс-служба регионального парламента.

Участники митинга возложили венки и цветы к памятнику на воинском захоронении. Затем прошла панихида по погибшим в годы Великой Отечественной войны воинам.

В местном ДК прошел концерт,состоялась молодежная акции «Свеча памяти», «Платок памяти», народные гуляния, вечером будет фейерверк.