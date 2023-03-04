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НовостиОбщество4 марта 2023 14:11

В Тверской области прекращены поиски 17-летней девушки из Кашина

Девушку нашли и вернули домой
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
Пропавшую девушку из Кашина нашли. Фото: СУ СК по Тверской области

Пропавшую девушку из Кашина нашли. Фото: СУ СК по Тверской области

17-летняя девушка из Кашина, которая пропала 27 февраля, найдена. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК.

Ранее СледКом начал доследственную проверку по факту ее исчезновения. Нашли девушку в Ленобласти.

- 4 марта текущего года несовершеннолетняя опрошена следователем Кашинского межрайонного следственного отдела Следственного комитета по обстоятельствам её безвестного отсутствия. По итогам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщает пресс-служба СУ СК по Тверской области.