В Твери выбрали красавицу в погонах

Финалистки тверского конкурса «Красота в погонах». Фото: МЧС по Тверской области

4 марта в Твери прошел конкурс «Красота в погонах». Его участницами стали представительницы силовых структур. Конкурс красоты проходил в несколько этапов, сообщает пресс-регионального МЧС. Участницы соревновались в меткости стрельбы, сдавали зачеты по физподготовке.

В заключительной части — на концерте в ДК «Пролетарка» — конкурсантки демонстрировали свои творческие способности – пели, танцевали, читали стихи. Было дефиле в вечерних платьях.

Победительницей конкурса стала участница из Главного управления МЧС России по Тверской области Юлия Лебедева - инженер отделения ФПС ГПС по тыловому и техническому обеспечению УМТО лейтенант внутренней службы.