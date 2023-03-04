Тверь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 марта 2023 12:22

В Твери выбрали красавицу в погонах

Победительницей межведомственного конкурса красоты стала сотрудница МЧС Юлия Лебедева
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
Финалистки тверского конкурса «Красота в погонах». Фото: МЧС по Тверской области

Финалистки тверского конкурса «Красота в погонах». Фото: МЧС по Тверской области

4 марта в Твери прошел конкурс «Красота в погонах». Его участницами стали представительницы силовых структур. Конкурс красоты проходил в несколько этапов, сообщает пресс-регионального МЧС. Участницы соревновались в меткости стрельбы, сдавали зачеты по физподготовке.

В заключительной части — на концерте в ДК «Пролетарка» — конкурсантки демонстрировали свои творческие способности – пели, танцевали, читали стихи. Было дефиле в вечерних платьях.

Победительницей конкурса стала участница из Главного управления МЧС России по Тверской области Юлия Лебедева - инженер отделения ФПС ГПС по тыловому и техническому обеспечению УМТО лейтенант внутренней службы.